Песков: НАТО де-факто воюет с Россией
НАТО фактически ведет войну с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ведение Североатлантическим альянсом боевых действий очевидно и в доказательствах не нуждается.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«НАТО де-факто задействовано, и косвенная и прямая поддержка киевскому режиму есть»,— уточнил представитель президента на брифинге.
13 сентября страны-члены НАТО начали операцию «Восточный страж». Она, по словам генсека Марка Рютте, направлена на защиту восточного фланга альянса. Запуск операции стал ответом на инцидент с беспилотниками в Польше 10 сентября. Тогда как минимум 19 БПЛА нарушили воздушное пространство страны. По утверждению польской стороны, дроны принадлежат России. Минобороны РФ этот факт отрицает. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что никаких целей на территории Польши поражать не планировалось.
