В Ленобласти полностью восстановили движение на участке Санкт-Петербург — Луга

Железнодорожники открыли движение по второму пути на участке Мшинская — Строганово, который был поврежден в результате чрезвычайного происшествия 14 сентября. Таким образом движение на участке Санкт-Петербург — Луга полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На время устранения последствий ЧП для обеспечения перевозки пассажиров были усилены маршруты и выделены автобусы большого класса, которые курсировали до ж/д станции Сиверская.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшее воскресенье на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе сошли с рельсов 15 вагонов порожнего товарного состава. Еще одно ЧП случилось на железной дороге в Ленобласти близ станции Семрино в Гатчинском районе — там сошел с рельсов тепловоз, в результате чего погиб машинист.

Подробнее о происшествиях в последний день выборов губернатора Ленинградской области — в материале «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик

