Из-за ЧП на железной дороге в Ленобласти усилили автобусное движение между станциями

В связи с временной приостановкой движения поездов на участках Луга — Сиверская и Вырица — Антропшино в Ленобласти для перевозки пассажиров организовано автобусное сообщение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, автобусы курсируют от железнодорожных станций до станции Сиверская. Распределение следующее: Луга — Сиверская, Мшинская — Сиверская, Дивенская — Сиверская, Низовская — Сиверская, Строганово — Сиверская.

Также в ближайшее время планируется запустить бесплатные автобусы от Вырицы до Гатчины. На данный момент в качестве альтернативы предлагается использовать действующие муниципальные маршруты, работа которых усилена, уточняется в сообщении.

Помимо этого, усилено автобусное движение в сообщении с Сусанино и Семрино. Информация по дополнительным отправлениям транспорта от станций участка Вырица — Антропшино будет дополняться, заверили в областной администрации.

UPD: В 16:21 в пресс-службе ОЖД сообщили, что движение поездов на участке Санкт-Петербург — Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября. При этом, как отмечается в сообщении, поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург — Сиверская продолжаются восстановительные работы.

Ранее «Ъ-СПб» писал о сходе трех вагонов порожнего товарного состава в Лужском районе на перегоне Строганово — Мшинская. Также сообщалось о ЧП с тепловозом близ станции Семрино в Гатчинском округе, в результате которого погиб машинист.

Подробнее о происшествиях в последний день выборов губернатора Ленинградской области — в материале «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик