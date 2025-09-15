Посадивший лайнер «Уральских авиалиний» в поле пилот просит перенести суд в Омск

Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, который совершил аварийную посадку Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском, попросил перенести судебное разбирательство в Омск, передает «Ъ-Сибирь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Уральские авиалинии» Фото: «Уральские авиалинии»

В начале сентября уголовное дело в его отношении поступило в мировой суд №1 Барабинского района Новосибирской области. В ходатайстве Сергей Белов объяснил, что большинство свидетелей и потерпевших по делу живут в Омской области. Дело направлено в Восьмой кассационный суд для рассмотрения ходатайства об изменении территориальной подсудности.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в Новосибирской области 2 сентября 2023 года. Он подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позднее выяснилось, что он сел на пшеничное поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших среди них нет. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета.

«Уральские авиалинии», признанные потерпевшей стороной по делу, отказались подавать иск к Сергею Белову, но его имущество арестовано — девять пассажиров решили взыскать с него компенсацию в размере более 9 млн руб. При этом прокуратура передала дело в суд в последние дни перед истечением двухлетнего срока давности — если дело прекратят, то им может быть предложено заявить в порядке гражданского судопроизводства.

Ирина Пичурина