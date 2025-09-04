Дело посадившего самолет в поле пилота «Уральских авиалиний» передано в суд

В мировой суд №1 Барабинского района Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова, передает «Ъ». Он был командиром экипажа самолета на рейсе Сочи — Омск, который совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском.

Сергея Белова обвиняют по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), свою вину он отрицает. При этом прокуратура передала дело в суд в последние дни перед истечением двухлетнего срока давности. Это произошло из-за того, что пилота не могли ознакомить с материалами дела, так как он не являлся на следственные действия и объявлялся в розыск. Однако на суде он сможет ходатайствовать о прекращении своего уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.

«Уральские авиалинии», признанные потерпевшей стороной по делу, отказались подавать иск к Сергею Белову, но его имущество арестовано — девять пассажиров решили взыскать с него компенсацию в размере более 9 млн руб. Если дело прекратят, то им может быть предложено заявить в порядке гражданского судопроизводства.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Новосибирской области 2 сентября 2023 года. Он подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он сел на пшеничное поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета.

В 2023 году в «Уральских авиалиниях» опровергали информацию о том, что пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову было предложено уволиться, однако через несколько месяцев господин Белов уволился из компании, а господин Семенов находился в отпуске без содержания, поэтому устраивался работать таксистом и на стройку.

