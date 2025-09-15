Посадивший лайнер в поле под Новосибирском летчик просит перенести суд в Омск

Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, посадивший Airbus А-320 в пшеничном поле под Новосибирском, ходатайствует о переносе судебного разбирательства в Омск. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Новосибирской области. Свое прошение авиатор мотивировал тем, что в Омской области проживают большинство свидетелей и потерпевших по делу. «Поступившее в Барабинский районный суд Новосибирской области уголовное дело об аварийной посадке самолета авиакомпании „Уральские авиалинии“ направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства обвиняемого Белова Сергея об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела в суд Омска»,— рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, дело бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова поступило в Барабинский райсуд. Авиатор, по версии следствия, принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Произведенные расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер произвел аварийную посадку. Выдвинутые обвинения Сергей Белов отрицает.