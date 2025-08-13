Минпросвещения оптимизирует нагрузку на российских школьников

Минпросвещения России разработало 30 вариантов расписаний уроков для 1–11-х классов на 2025–2026 учебный год. Это необходимо для оптимизации образовательной нагрузки, сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что каждое учебное заведение сможет адаптировать предложенные модели под свои условия, не выходя за рамки единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и направлены во все регионы страны.

С учетом федерального учебного плана и особенностей пятидневной или шестидневной учебной недели подготовлено пять вариантов расписаний для начальной школы (1–4 классы), шесть вариантов для основной школы (5–9 классы) и 19 вариантов для средней школы (10–11 классы). Все расписания содержат примеры распределения учебных предметов и внеурочной деятельности в соответствии с санитарными нормами.

Во всех вариантах первым уроком предусмотрены занятия из цикла «Разговоры о важном». Кроме того, по четвергам для учеников с 6-го по 11-й классы рекомендовано проводить уроки профориентационного курса «Россия — мои горизонты».

Ранее в Госдуме заявили о подготовке предложений по изменению подходов к домашним заданиям. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин начал дискуссию на тему его полной отмены. По его словам, школьники в среднем тратят на учебу от восьми до десяти часов в день, что становится для них чрезмерной нагрузкой.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Урочный круг».