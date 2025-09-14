СПЧ нашел недостатки в школьном образовании

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) подготовил доклад «Нагрузка на школьников: проблемы и решения». Авторы утверждают, что с 5-го класса учебная нагрузка превышает максимальную продолжительность рабочей недели у взрослых (40 часов). В старших классах превышение почти в полтора раза (до 55–56 часов в неделю). Также эксперты отметили «фактор переуплотненности отдельных школ» в отдельных регионах.

Авторы доклада обратили внимание на раннее профилирование школьников и переход с 7-го класса на углубленное изучение отдельных предметов. «Это вынуждает сокращать время для освоения остальных предметов,— считают в СПЧ.— Необходимо выделить фундаментальное ядро среднего образования, включающее в себя предметы, формирующие мировоззрение ученика. Содержание такого ядра не должно подвергаться сокращению». «Особую тревогу» у СПЧ вызывает «бесконтрольное и зачастую поголовное» внедрение информационных технологий в образовательный процесс: «Необходима комплексная экспертная оценка их влияния на развитие школьников и установление допустимых пределов их применения».

В Минпросвещения напомнили “Ъ”, что еще в 2024 году издали приказ, ограничивающий объем и форму домашних заданий. Также ведомство проводит серьезные исследования в области охраны детского здоровья. Что касается соблюдения действующих санитарных норм и правил, в том числе в части нагрузки на обучающихся,— это обязанность руководителя каждой школы, пояснило ведомство. Контроль за соблюдением норм ведут территориальные органы Роспотребнадзора. “Ъ” в пятницу запросил комментарий у службы по поводу доклада СПЧ, но ответа не получил.

Иван Тяжлов