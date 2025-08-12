Урочный круг

Отмену школьных домашних заданий впервые предложили обсудить в верхнем эшелоне российской власти. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответы в интернете и «технологии искусственного интеллекта» превратили домашние задания «в пустую трату времени». Он добавил, что дети плохо справляются с учебной нагрузкой, и пообещал, что Госдума вернется к этой теме осенью. Опрошенные “Ъ” учителя и эксперты считают инициативу нереалистичной. Они указывают, что вся система школьного образования подразумевает выполнение домашних заданий, а значит, их отмена повлечет за собой кардинальную реформу.

В субботу, 9 августа, спикер Вячеслав Володин обратился к подписчикам своего Telegram-канала с предложением обсудить эффективность школьного домашнего задания. «Вопрос становится все более актуальным еще по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете. Тем самым все это порой превращается просто в пустую трату времени»,— заявил господин Володин. Также отмена «домашки» предлагается им как один из способов снизить «чрезмерную нагрузку на учеников». По словам спикера, большинство депутатов считает, что дети в школе перегружены, и это мнение разделяют как родители, так и эксперты. Госдума обращалась с этим вопросом в правительство, сообщил Вячеслав Володин, но «несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано». По словам спикера, Госдума намерена подробнее обсудить этот вопрос уже осенью.

«Идея отмены домашних работ, по моему мнению, которое разделяет большинство моих коллег, нецелесообразна»,— заявила “Ъ” учитель географии краснодарской школы №18 Лилия Казанцева. Она напомнила, что именно дома школьник выполняет большинство задач, связанных с запоминанием информации, и «все эти знания в итоге проверяются на ЕГЭ». Она привела пример из географии — работу детей с контурными картами: «Скорость нахождения нужного объекта и нанесения его на карту у всех разная. Кому-то хватает трех минут, а кому-то требуется десять. Если все это выполнять на уроках, а не дома, то придется значительно увеличивать количество учебных часов. А это как раз и станет лишней нагрузкой для ребят и педагогов».

Госпожа Казанцева добавляет, что все действующие образовательные программы, методические разработки и учебники предусматривают занятия ребенка дома: «Это ни в коем случае не изучение нового материала, но закрепление и повторение пройденного на уроках. Отказ от такого подхода приведет к ненужной перестройке не только всей системы школьного образования, но и поступления в вузы — ведь экзамены тоже подразумевают внешкольную работу».

Школьники действительно перегружены домашней работой, но «отменить ее в действующих условиях невозможно», уверена профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, в Северной Европе существуют школы без домашних заданий и даже в России есть примеры такого подхода в частных или флагманских образовательных учреждениях. «Но там дети учатся полный день,— объясняет эксперт.— То есть они выполняют внеурочную работу в школе и могут обратиться за консультацией к учителям и тьюторам, пойти в библиотеку. Это эффективно, но в обычных массовых школах создать такие условия в невозможно — хотя бы потому, что у нас до сих пор остаются вторые смены и нехватка учителей». Госпожа Абанкина уверена: даже если решение об отмене домашних заданий будет принято, то учителя начнут его саботировать, «потому что по-другому не смогут выполнить учебный план».

Глава профсоюза «Учитель», педагог из Нижегородской области Дмитрий Казаков полагает, что проблему перегруженности учеников нужно начать решать с уменьшения нагрузки на учителей. «Сейчас педагоги нередко трудятся на две-три ставки и в день проводят по семь-восемь уроков, а это очень сложно физически. В итоге у них не остается сил ни внятно объяснять темы на уроке, ни придумывать эффективные домашние задания, которые нельзя списать в интернете,— объясняет он.— Если бы у учителей было больше свободного времени, то и с домашними заданиями они бы смогли выстроить программу более сбалансированно».

Отметим, что депутаты Госдумы регулярно поднимают вопрос об отмене домашнего задания. Так, в 2023 году вице-спикер Вячеслав Даванков («Новые люди») предлагал разработать такой закон «по просьбе сына». В том же году о необходимости сократить объем «домашки» заявила первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Яна Лантратова. Затем этот вопрос стал подниматься на пленарных заседаниях и правительственных часах с участием Минпросвещения. А весной 2024 года президент поручил снизить нагрузку на школьников за счет усиления межпредметных связей, синхронизации вопросов ГИА с образовательными программами, уменьшения количества проверочных работ и сокращения времени на выполнение домашнего задания. После этого Минпросвещения обновило федеральные государственные образовательные программы. С 1 сентября 2025 года суммарный объем «домашки» по всем предметам не должен превышать одного часа для первоклассников, полутора часов для учеников 2-го и 3-го классов. У четвероклассников должно уходить на домашнее задание не более двух часов. При этом для средней и старшей школы подобные рамки указаны не были. На запрос “Ъ” о возможности полной отмены домашнего задания в Минпросвещения к моменту публикации материала не ответили.

Полина Ячменникова