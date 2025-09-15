Сочи возглавил топ направлений для отдыха рядом с лесом

В сентябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха рядом с парком и лесом. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 19% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха рядом с парком и лесом заняла Ялта. На курорте, который собрал 9% бронирований, путешественники остаются в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,9 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Алушта, которая собрала 4% бронирований. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в сентябре рядом с парком или лесом вошли и другие города Краснодарского края. Геленджик занял четвертое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5 тыс. руб.

Восьмое место заняла Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,7 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что лидером по числу индивидуальных бронирований осенью также стал Сочи, на который пришлось 20% всех заказов. На втором месте оказался Санкт-Петербург (9%), на третьем — Москва (8%).

Мария Удовик