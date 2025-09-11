Сочи возглавил топ городов для одиночных поездок в сентябре

Сервис бронирования жилья Tvil.ru зафиксировал рост интереса к одиночным поездкам. В сентябре 2025 года их количество увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом.

Лидером по числу индивидуальных бронирований стал Сочи, на который пришлось 20% всех заказов. На втором месте оказался Санкт-Петербург (9%), на третьем — Москва (8%).

В десятку самых популярных направлений также вошли Ялта, Алушта, Феодосия, Геленджик, Евпатория, Севастополь и Анапа. Средняя продолжительность поездок составила от трех до девяти ночей, стоимость ночи варьировалась от 1,9 тыс. руб. в Анапе до 3,6 тыс. руб. в Москве.

Вячеслав Рыжков