На выборах губернатора Костромской области победил действующий глава Сергей Ситников

Согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников одержал победу на выборах главы региона. После обработки 100% протоколов поддержанный «Единой Россией» кандидат набрал 67,63% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ситников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Ситников

По информации ЦИК РФ, второе место занимает секретарь реготделения КПРФ Сергей Шпотин с 11,05% голосов, третье — Николай Цвиль (СРЗП) с 6,57%. Юрий Кудрявцев от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и пенсионер Юрий Миндолин от ЛДПР получили 6,32% и 6,15% голосов соответственно.

Сергей Ситников занимает пост губернатора с 2012 года. В 2015 году президент Владимир Путин назначил его врио главы региона, а в 2015 и 2020 годах господин Ситников побеждал на выборах, набрав 65,62% и 64,65% голосов.

Подробнее о предварительных итогах выборов — в материале «Ъ» «Единый день торжествования».

Влад Никифоров