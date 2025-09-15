Врио главы Оренбуржья Солнцев победил на выборах с результатом 83,85%

Выдвинутый «Единой Россией» кандидат Евгений Солнцев одержал победу на выборах губернатора Оренбургской области, набрав 83,85% голосов, следует из данных ЦИК РФ. С марта он исполнял обязанности главы региона. По информации регионального избиркома, явка составила 49,37% (проголосовали 743,98 тыс. человек).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ

Евгению Солнцеву 44 года. До назначения врио губернатора он возглавлял правительство Донецкой Народной Республики (2023—2025 гг). Ранее работал помощником министра строительства и ЖКХ РФ. Проходил обучение в «Школе губернаторов».

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Денис Батурин (5,93% голосов). На третьем Рамиль Гафаров из партии «Коммунисты России» (3,29%). Оксана Набатчикова, советница председателя СРЗП Сергея Миронова набрала 2,99% голосов и стала четвертой. На последней пятой позиции Карина Салихова («Новые люди») с 2,41%.

Подробнее о предварительных итогах выборов — в материале «Ъ» «Единый день торжествования».

Эрнест Филипповский