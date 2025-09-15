Клименко: Средний Урал приблизился к рекордной явке на выборах губернатора

Свердловская область приблизилась к историческому максимуму по явке на губернаторской кампании после трех дней голосования, рассказала «Ъ-Урал» председатель регионального избиркома Елена Клименко. По ее словам, наибольшее число избирателей пришло на первый тур выборов главы Среднего Урала в 1999 году — явка тогда составила 40,92%. В 2025 году за кандидатов в губернаторы проголосовали 1 288 572 из 3 317 153 избирателей в регионе (38,85% от общего числа).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Елена Клименко

«Мы перешагнули все, что могли. Здесь повлияло проведение голосования в три дня, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и проект "Информ УИК" по информированию избирателей. У людей осталось послевкусие с президентских выборов»,— сказала госпожа Клименко, напомнив, что в 2024 году на участки пришли 71,03% избирателей в Свердловской области.

Глава облизбиркома выразила надежду, что интерес жителей региона к выборам сохранится и в последующие годы. «26 тыс. членов участковых избирательных комиссий (УИК) ждут, а когда 1,2-1,3 млн избирателей приходят, это приятно. Мы понимаем, что работаем не зря»,— добавила Елена Клименко.

Голосование на досрочных выборах главы Среднего Урала проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. По итогам обработки 100% протоколов УИК победителем стал врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России») — его кандидатуру поддержали 805 868 уральцев (61,3% от общего числа проголосовавших избирателей).

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев