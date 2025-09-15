Денис Паслер победил на выборах губернатора Свердловской области с 61,3% голосов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (выдвинут от «Единой России») одержал победу на досрочных выборах главы Среднего Урала с результатом в 805 868 голосов (61,3% от общего числа) по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер (второй слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вторе место взял вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев из КПРФ — его поддержали 200 410 уральцев (15,32%), третью позицию занял депутат Госдумы Андрей Кузнецов из «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 166 399 (12,66%), четвертым стал депутат регионального заксобрания Александр Каптюг из ЛДПР — 80 084 (6,09%), на последнем месте оказался депутат свердловского парламента Рант Краев из «Новых людей» — 35 811 (2,72 %).

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Из 3 317 153 избирателей в регионе кандидатов поддержали 1 288 572 свердловчанина (явка составила 38,85%).

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев