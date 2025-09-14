В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора

Все 2 467 избирательных участков на Среднем Урале и портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ) завершили прием бюллетеней на досрочных выборах губернатора Свердловской области. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов более 38% свердловских избирателей, которые поддержали кандидатов на должность главы региона.

По данным избиркома на 18:00, наибольший интерес к выборам уральцы проявили в Волчанске (67,61%), Камышловском районе (61,77%), Свободном (60,69%), Пелыме (60,69%), Верхней Туре (56,86%) и Таборах (56,48%), наименьший — в Первоуральске (27,55%), Арамили (27,9%), Березовском (30,32%), Верхней Пышме (30,58%), Полевском (31,12%) и Краснотурьинске (33,72%). Явка в Екатеринбурге составила 31,18%.

Голосование за претендентов в губернаторы проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. За пост главы Свердловской области боролись пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Вакансия возникла в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев