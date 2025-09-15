«Единая Россия» набирает менее 40% на выборах в гордуму Воронежа и горсовет Орла

Избирательные комиссии опубликовали пока предварительные данные об итогах голосования на выборах в городские думы и горсоветы в регионах Черноземья. Из данных избиркомов следует, что «Единая Россия» лидирует в голосовании за депутатов городской думы Воронежа и городского совета Орла, однако партия может набрать менее 40% голосов, что хуже результатов предыдущих созывов. Самая низкая явка к моменту закрытия избирательных участков осталась на выборах в городскую думу Воронежа, наиболее высокая активность избирателей фиксируется в Тамбове.

Воронежская городская дума

По предварительным данным на 23:52 воскресенья, на выборах депутатов городской думы Воронежа шестого созыва, лидирует ЕР, однако показатели ее поддержки более чем вдвое ниже, чем в области (предварительно, 82,7%). За список ЕР на выборах в гордуму, по неполным данным, проголосовали 39,82%. Пять лет назад голосование за прошлый созыв гордумы ЕР выиграла в Воронеже с поддержкой 61,55% избирателей.

Второе место занимает КПРФ (18,15%). Предварительно, партия может улучшить результат в сравнении с 14,49% годом ранее.

(18,15%). Предварительно, партия может улучшить результат в сравнении с 14,49% годом ранее. На третьем месте, с небольшим отрывом, партия «Новые люди» (16,01%). Ранее она не была представлена в муниципальном парламенте.

(16,01%). Ранее она не была представлена в муниципальном парламенте. Четвертой может стать ЛДПР (11,14%). Она может увеличить результат в сравнении с 7,32% пять лет назад.

«Справедливая Россия — За правду» едва преодолевает барьер в 5% с 6,65%, но это все равно более высокий результат, чем 5,68% пять лет назад. Слабее всех результат «Родины» с 3,23% голосов, по данным предварительного подсчета. Но и в прошлый созыв гордумы эта партия не прошла, получив на уровне 2% голосов.

Все данные по выборам-2025 даны выше на момент обработки 19.73% протоколов УИК на 23:52 единого дня голосования, воскресенья, 14 сентября.

Явка на выборы в гордуму в Воронеже, по предварительным данным на на 19:30 14 сентября, составила 20,57% за три дня. Стоит отметить, что это немного выше, чем на выборах гордумы пятого созыва. Тогда город не преодолел даже 20%-й барьер по явке (19,54%). Тем не менее явка в Воронеже осталась худшей среди всех крупных кампаний в Черноземье.

Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов на пресс-конференции по итогам выборов поздним вечером воскресенья прокомментировал низкую явку, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье»:

«Эта заколдованная цифра для города Воронежа. 20% плюс-минус процент вверх-вниз стала уже привычной нормой на всех муниципальных и региональных выборах. Когда в рамках информирования избирателей представители избиркомов обходили домовладения, сообщая о выборах, я вам сразу скажу, что гораздо больше людей отзывчивых, контактных, желающих общаться, проживают за пределами города. В Воронеже действительно аудитория… сложнее. Вот такое слово, за которым кроются очень многие оттенки человеческого взаимодействия, отношения».

«Город Воронеж это такая особая среда, которая в том числе проявляет себя таким вот образом немножко я бы сказал инертным на выборах. Хотя, с другой стороны, кто-то из специалистов, экспертов говорит: а может быть низкая явка это свидетельство того, что все все поддерживают. Есть же стереотип: ну зачем ходить, и так все понятно,— рассказал господин Иванов.— Но я вот, например, всегда говорю, что даже если все понятно, есть конституционное, подчеркиваю, право и гражданский долг — принять участие в выборах. Даже если нас все устраивает, необходимо, на мой взгляд, я личное мнение свое скажу, прийти и подтвердить свой выбор. Потому что, если вдруг кого-то что-то не устраивает, не нравится, они придут и сделают свой выбор. Когда кто-то не пришел на участок… Ну значит можно ждать еще пять лет. Поэтому я полагаю, что явка это такой феномен Воронежа».

Совет депутатов Липецка

В липецком городском парламенте парламенте нет единого округа и партийных списков. Липчане голосуют исключительно на 36 одномандатных округах, поэтому результатов партий на выборах избирком не публиковал. Подробные данные о количестве голосов, поданных за конкретных кандидатов на округах, будут доступны позднее. На 23:09 было опубликовано только число голосов, поданных на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

В Липецке явка на выборы в седьмой созыв горсовета, по предварительным данным на 18:00 воскресенья, 14 сентября, составляет 26,57%. Она учитывает и ДЭГ. Более актуальной информации на 2:00 понедельника нет. Пять лет назал на выборах в шестой созыв явка была существенно ниже — 20,16%.

Совет депутатов Орла

По последним на момент публикации данным на 23:42, ЕР лидирует на выборах в горсовет Орла. Результат партии предварительно оценивается в 39,8%. Если он не изменится серьезно после подсчета всех протоколов УИК, можно говорить о небольшим сокращении поддержки партии, за список которой пять лет назад голоса отдали 41,06% орловчан

На втором месте предварительно блок «Справедливая Россия — За правду» с результатом в 18,2%. В прошлый раз они были третьей партией, набрав 17,29%.

с результатом в 18,2%. В прошлый раз они были третьей партией, набрав 17,29%. Третьими могут стать коммунисты, набрав 15,8% голосов. На прошлых выборах КПРФ была второй партией с 18,99%.

была второй партией с 18,99%. Четвертой идет ЛДПР с 8,55% (7,57% пять лет назад).

Зза ней с небольшим отрывом — партия «Новые люди», не представленная в горсовете шестого созыва. Партия пенсионеров в Орле, предварительно, преодолевает барьер в 5% (5,14%). Пять лет назад она получила 5,01%.

На выборах в городской совет депутатов Орла седьмого созыва явка составила по итогам трех дней голосования 28,9% на 18:00. Более актуальные данные облизбирком не публиковал. Орловчане стали голосовать чуть более активно, чем пять лет назад: явка на выборах шестого созыва составляла 28,3% по окончательным данным.

Городская дума Тамбова

Избирательная комиссия Тамбовской области не опубликовала в ГАС «Выборы» какие-либо данные о предварительных итогах голосования за депутатов городской думы Тамбова восьмого созыва на 2:00 понедельника, 15 сентября.

Явка, по последним доступным данным на 18:00, составила 39,02%. Это самый высокий показатель на муниципальных выборах в Черноземье.

