На выборах во всех шести регионах Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Липецкая, Тамбовская области) в 8:00 открылись избирательные участки для проведения на разных уровнях трехдневного голосования 12, 13 и 14 сентября. Наиболее крупными избирательными кампаниями станут выборы губернаторов Курской и Тамбовской областей и депутатов белгородской и воронежской областных дум.

В Белгородской области выбирают депутатов белгородской областной думы и депутатов местных советов в 15 муниципалитетах. Из-за оперативной обстановки в связи с регулярными обстрелами со стороны Украины в приграничных районах региона шло досрочное голосование.

Наибольшее количество избирательных кампаний пройдут в Воронежской области — 438. Подавляющее большинство из них — выборы депутатов сельских поселений. Крупнейшие кампании — выборы депутатов городской думы Воронежа и воронежской областной думы. Также в регионе будут проходить выборы в городскую думу Нововоронежа, городские советы Россоши и Рамони. В облправительстве накануне отметили, что в Воронежской области по итогам единого дня голосования на всех уровнях выборов будут распределены 48% мандатов из их общего числа в Центральном федеральном округе (ЦФО).

По данным облизбиркома, в этом году на выборах (всех уровней) в Воронежской области участвуют 82 кандидата являются, которые являются ветеранами специальной военной операции.

В Курской области в эти выходные и в пятницу выбирают губернатора и депутатов различных уровней в 19 муниципалитетах. В связи с регулярными атаками в регионе прошло досрочное голосование, а 43 избирательные кампании были отложены. В регионе « в целях безопасности» голосование на выборах губернатора пройдет с применением дополнительной формы голосования вне помещений — придомового голосования.

В Липецкой области выборы пройдут в городской совет областного центра и в различные органы в 14 муниципалитетах. Как заявили в местном избиркоме, избиратели смогут проголосовать с использованием системы ДЭГ даже при отсутствии мобильного интернета, вызванном объявлением «желтого» или «красного» уровней опасности по БПЛА.

В Орловской области в эти выходные пройдут выборы только в городской совет областного центра.

В Тамбовской области избиратели будут голосовать за губернатора, депутатов городских дум областного центра и еще шести городов, в том числе Котовска, Мичуринска и Моршанска.

Стоит отметить, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) применяется на выборах только в двух регионах — в Белгородской и Липецкой областях.

Сергей Толмачев, Сергей Калашников