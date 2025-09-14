Явка в Воронеже остается самой низкой среди основных выборов в Черноземье

Избирательные комиссии отчитались о явке на конец второго дня голосования, субботы, 13 сентября, на выборах в городские думы и горсоветы в регионах Черноземья. Из данных избиркомов следует, что самая низкая явка к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 по-прежнему фиксируется на выборах в городскую думу Воронежа — 14,49%.

Воронежская городская дума

Воронеж продолжает показывать худшую явку среди всех кампаний по выборам депутатов муниципальных парламентов в Черноземье. По данным ГАС «Выборы», к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 субботы в городе проголосовали 14,49% избирателей: 120,8 тыс. из 832,7 тыс. человек, внесенных в списки.

Высокую явку относительно других в городе показал округ №6 в Левобережном районе. Рекорд явки был зафиксирован там на УИК №1162 в здании школы №91 — 32,64%.

Но лучше всего за депутатов городской думы Воронежа голосуют в городских СИЗО и других учреждениях закрытого типа. 100%-й явкой на 20:00 субботы отметился УИК №1441 в СИЗО-1 на улице Желябова, где, к примеру, сейчас находится под арестом по обвинению в даче взятки на выборах пять лет назад областной депутат и глава ГК «Русский аппетит» Андрей Прытыкин.

Такой же 100%-й результат — в УИК №1176 на участке в больнице скорой помощи (БСМП) №8 на Ростовской. 83,33% пациентов проголосовали за депутатов городской думы на УИК №1321 в кожвендиспансере на Конструкторов. Явка в 80% на 20:00 зафиксирована на УИК №1440 в доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов на улице Лесной поселок.

Самая низкая явка в Воронеже наблюдается на УИК №1384 в Шилово — 6,3% на 20:00 второго дня голосования. На этом же участке был зафиксирован антирекорд явки на выборах в воронежскую областную думу. Из округов самая низкая явка зафиксирована на 22-м, включающем части Центрального и Коминтерновского районов Воронежа: 10,87% за два дня.

Источники «Ъ-Черноземье», близкие к организации избирательного процесса в регионе, отмечают, что «необычайно низкая даже по сравнению с соседними областными центрами явка — обычная характеристика всех выборных кампаний в Воронеже, усиливающаяся с момента начала работы действующего спикера городской думы».

Совет депутатов Липецка

В Липецке на выборах в седьмой созыв горсовета, по данным на 20:00 субботы, 13 сентября, явка составила 21,5% за два дня ЕДГ. Она учитывает и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), с помощью которого смогли проголосовать более 35 тыс. человек. Всего за два дня в голосовании поучаствовали 84,9 тыс. человек из 394,7 тыс., внесенных в списки.

Явка на всех 36 одномандатных округах Липецка отличается друг от друга не столь значительно. Выше всего она на округе №36 — 26,59%. Показатель объясняется высокой степенью проникновения ДЭГ именно на этот округ, где электронную форму голосования выбрали 1,7 тыс. человек из 3,2 тыс., внесенных в списки. Явка на ДЭГ в округе составила 86,98% и сильно повлияла на интегральный показатель.

Ниже всего явка на округе №3 — 17,64%. Антирекордная явка в Липецке на 20:00 субботы в 8,66% была зафиксирована в этом округе на УИК №2315 в школе №8 микрорайона Студенки.

Из всех четырех кампаний Черноземья по выборам в муниципальные парламенты ДЭГ применяется только в Липецке.

Совет депутатов Орла

На выборах в городской совет депутатов Орла явка составила по итогам двух первых дней голосования 21,06%. Таким образом, в голосовании пока поучаствовали 50 тыс. орловчан из 237,4 тыс., внесенных в списки.

Из 26 одномандатных избирательных округов самая высокая явка наблюдается на 20:00 субботы в округе №24 (36,15%), самая низкая — в 15-м округе (16,42%).

Электоральная аномалия в Орле зафиксирована, по данным ГАС «Выборы», именно в 24-м округе на УИК №123. Этот избирательный участок расположен в Доме офицеров Орловской академии Федеральной службы охраны РФ, на нем явка за первые два дня голосования составила 92,04%. Антирекорд по явке наблюдается в шестом округе на УИК №34 в школе №20 в спальном Северном районе Орла — 13,3% избирателей поучаствовали там в выборах за два дня.

Городская дума Тамбова

К моменту публикации материала избирательная комиссия Тамбовской области единственная в Черноземье пока не опубликовала в ГАС «Выборы» подробные данные о явке на 20:00 субботы на выборах депутатов городской думы Тамбова. Публичных данных в системе нет по состоянию на 01:00 воскресенья, убедился «Ъ-Черноземье». Телефон облизбиркома после 20 часов не отвечал.

Последние доступные в ГАС «Выборы» данные о явке на выборах в городскую думу Тамбова — 27,13% на 15:00 субботы.

О существенных нарушениях на выборах в муниципальные парламенты регионов Черноземья, помимо уже зафиксированных в понедельник, во всех четырех регионах не сообщалось.

Сергей Калашников