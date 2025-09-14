«Единая Россия» лидирует на выборах в белгородскую и воронежскую облдумы

Партия «Единая Россия» (ЕР) лидирует на выборах в думы Белгородской и Воронежской областей. Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 4,4% протоколов в Белгородской области ЕР набирает 70,04% голосов, а в Воронежской по итогам обработки 0,7% — 82,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис регионального отделения партии «Единая Россия» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Офис регионального отделения партии «Единая Россия» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Белгородской области ЛДПР пока занимает второе место с 9,2% голосов, КПРФ — третье с 8,3%. «Справедливая Россия — За правду» набирает 5,51%, «Партия пенсионеров» — 4,09%, а «Коммунисты России» — 1,71%.

В Воронежской области на втором месте по предварительным данным также располагается ЛДПР с 6,11%, а на третьем — КПРФ с 5,11%. «Новые люди» финишируют пока с 3,22%, а «Родина» и «Справедливая Россия — За правду» — с 1,41% и 1,01% соответственно.

Явка избирателей в Белгородской области на выборах в областную думу на 19:30 составляет 58,07%. В Воронежской области показатель на это же время составляет 53,8%.

Сергей Толмачев