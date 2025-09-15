Свердловский омбудсмен упрекнула партии за отсутствие наблюдателей на выборах

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова раскритиковала политические партии за отсутствие их наблюдателей на досрочных выборах губернатора. Как рассказала на пресс-конференции омбудсмен, в ходе посещения 36 избирательных участков в Первоуральске, Арамили и Екатеринбурге она встречала «общественных наблюдателей, кое-где от КПРФ». «Когда вы хотите следить и что-то говорить, пожалуйста, имейте ответственность»,— призвала госпожа Мерзлякова.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Уполномоченный добавила, что в ходе трехдневного голосования посетила штабы всех кандидатов в губернаторы. «Разговаривали о замечаниях и нарушениях, чтобы потом не было, что мы ничего не знаем, а потом они начнут говорить. Особых замечаний и нарушений от них не было»,— подчеркнула она.

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Из 1 283 502 посчитанных бюллетеней (99,48% от общего количества) наибольшее число голосов получил врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») — 802 603 (61,30%), вторым идет вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев из КПРФ — у него 199 717 (15,25%), третью позицию занял депутат Госдумы Андрей Кузнецов из «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 165 639 (12,65%), четвертым стал депутат регионального заксобрания Александр Каптюг из ЛДПР — 79 828 (6,10%), на последнем месте оказался депутат свердловского парламента Рант Краев из «Новых людей» — 35 715 (2,73 %).

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

За время голосования на досрочных выборах губернатора в свердловский избирком поступило 10 жалоб. Впрочем, председатель комиссии Елена Клименко заверила, что в ходе их рассмотрения не выявили факты, которые бы подтверждали нарушение избирательного законодательства.

