В избирком направили 10 жалоб в ходе выборов губернатора Свердловской области

В избирательную комиссию Свердловской области поступило 10 жалоб за время проведения голосования на досрочных выборах губернатора, рассказала на пресс-конференции председатель регионального избиркома Елена Клименко. «Жалоб, которые подтверждают нарушение избирательного законодательства, с нашей стороны не установлено»,— заверила она.

Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам госпожи Клименко, две жалобы в избирком направил житель Екатеринбурга, который попытался вынести бюллетень с участка №1604 в Орджоникидзевском районе. «Полицейские остановили его на выходе и нашли в рюкзаке пустой бюллетень. Члены комиссии ему рекомендовали пройти в кабинку и завершить процесс голосования. Себя он вел демонстративно, пытался привлечь внимание»,— пояснила глава облизбиркома, добавив, что после голосования он посетил второй избирательный участок, на котором потребовал включить его в список избирателей. После отказа екатеринбуржец пожаловался в комиссию на отсутствие его данных в перечне голосующих и бюллетеня для него. «Ситуация решилась бесконфликтно, нам помогли сотрудники правоохранительных органов, мы с достоинством выдержали такое испытание»,— сказала Елена Клименко.

Председатель добавила, что одну жалобу направили на публикацию в сетевом издании с заголовком «В Екатеринбурге выстроилась очередь за бесплатными бюллетенями». «Никогда их не продавали. СМИ самостоятельно определяют свой формат донесения информации, по итогам изучения этого материала не установлена агитация»,— пояснила она.

По словам госпожи Клименко, нарушение избирательного законодательства также не обнаружили в жалобах на нарушение порядка предвыборной агитации, голосование вне помещения и действия полицейского при досмотре.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что в ходе голосования также не зафиксировала нарушений. «Самые спокойные выборы. На голосовании за президента и поправки в Конституцию были тяжелые провокации, но здесь все прошло хорошо»,— сказала омбудсмен.

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Из 1 257 933 посчитанных бюллетеней (97,18% от общего количества) наибольшее число голосов получил врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») — 787 096, вторым идет вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев из КПРФ — у него 195 542 (15,32%), третью позицию занял депутат Госдумы Андрей Кузнецов из «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 161 970 (12,62%), четвертым стал депутат регионального заксобрания Александр Каптюг из ЛДПР — 78 346 (6,11%), на последнем месте оказался депутат свердловского парламента Рант Краев из «Новых людей» — 34 979 (2,73 %).

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

