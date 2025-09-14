Оперштаб Кубани опроверг фейк о введении ограничений на отпуск топлива

В соцсетях распространяется информация о якобы сделанной в Краснодаре фотографии с объявлением на столбе, в тексте которого сообщается о введении временных ограничений на отпуск топлива в регионе. В оперштабе Краснодарского края информацию опровергли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Данный документ является подделкой. На самом деле, по информации Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в настоящее время ситуация на топливном рынке региона является стабильной, нет перебоев с поставками топлива на АЗС региона», – заявили в оперштабе.

Отмечается, что министерство постоянно ведет мониторинг наличия достаточного количества топлива на АЗС. Также в оперштабе обратили внимание на тот факт, что глава региона не может давать распоряжения по ограничению отпуска топлива частным компаниям. Ограничения могут вводиться лишь после появления соответствующего федерального нормативно-правового акта.

«Подобный документ, как потенциально затрагивающий большое количество людей, обязательно должен быть официально опубликован. Но такого пункта в поддельном распоряжении нет», – заключили в оперштабе.

Вячеслав Рыжков