NYT: Трамп поставил ЕС невыполнимое условие для усиления санкций против России

Президент США Дональд Трамп поставил невыполнимое условие Евросоюзу для усиления санкций против России. Об этом сообщила газета The New York Times.

Вчера Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что готов ввести серьезные санкции против РФ, если все страны НАТО сделают то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Кроме того, американский президент призвал ЕС к коллективному введению пошлин на товары Китая в размере от 50 до 100%.

«Это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем известно господину Трампу и его советникам»,— пишет The New York Times. Автор публикации напоминает, что два крупнейших покупателя нефти из РФ — это Венгрия и Турция, которыми «восхищается» президент США.

Большинство других европейских стран значительно сократили импорт российского топлива. Однако некоторые из них все еще зависят от газа, который поставляется из России, о чем умолчал господин Трамп.

Портал Axios сообщил, что Дональд Трамп сомневается в своей способности повлиять на президента России Владимира Путина. Агентство Reuters писало, что страны G7 договорились ускорить переговоры об использовании замороженных активов России для финансирования Украины.