Axios: Трамп сомневается в своей способности повлиять на Путина

Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в своей способности повлиять на президента России Владимира Путина в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

В частных беседах господин Трамп признал, что «неправильно оценил» намерения российского лидера относительно мирного урегулирования. По словам высокопоставленного представителя администрации, Трамп и его команда разочарованы неспособностью положить конец конфликту на Украине и войне в секторе Газа. Эти два кризиса стали главными мировыми вызовами во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Республиканец выразил недовольство текущей ситуацией, отмечая, что «не в восторге» от происходящего.

В августе господин Трамп предупредил, что Владимир Путин столкнется с серьезными последствиями, если не согласится на прекращение огня или не предпримет шаги к миру. Однако после встречи на Аляске никаких новых санкций против России введено не было. Позже 12 сентября Трамп пригрозил «очень жесткими» санкциями и заявил о готовности ввести «серьезные санкции» при условии, что страны НАТО прекратят закупки российской нефти. По мнению издания, таким образом американский лидер переложил ответственность за санкции на европейских союзников.