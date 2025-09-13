Трамп связал пошлины в 50-100% на товары из Китая с украинским урегулированием

Страны НАТО должны ввести пошлины в размере 50-100% на товары из Китая для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если вы не сделаете этого, то вы просто напрасно тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов»,— написал господин Трамп.

Президент США также заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО согласятся сделать то же самое, а также прекратят покупать российскую нефть. По его словам, продолжение закупок топлива из РФ ослабляет позицию и силу европейских стран на переговорах.

Накануне Дональд Трамп сообщал, что вскоре экономика России будет поставлена под «санкционный удар». Новые ограничения коснутся российских банков, нефтяного сектора и торговли с третьими странами. Также президент США говорил, что разочарован темпами урегулирования украинского конфликта, а его терпение к президенту России Владимиру Путину иссякает.