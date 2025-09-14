Губернатор Кубани проголосовал на выборах

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах вместе с супругой Галиной на участке в станице Динской. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава края отметил важность гражданской активности и поблагодарил жителей региона за участие в голосовании, подчеркнув, что сделать выбор можно до 20:00 14 сентября.

В крае одновременно проходят 75 избирательных кампаний регионального и муниципального уровня, включая выборы депутатов и глав сельских поселений. Голосование организовано в трехдневном формате, к утру 14 сентября явка составила 55,2%. В регионе работают 2870 избирательных участков.

Вячеслав Рыжков