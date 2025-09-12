Самая низкая в Черноземье явка на выборах в муниципальные парламенты зафиксирована в Воронеже

Избирательные комиссии отчитались о явке на конец первого дня голосования, пятницы, 12 сентября, на выборах в городские думы и горсоветы в регионах Черноземья. Из данных избиркомов следует, что самая низкая явка к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 зарегистрирована на выборах в городскую думу Воронежа — 8,9%. При этом самая высокая явка в облцентре зафиксирована на УИК № 1441 (здание СИЗО УФСИН по Воронежской области на улице Желябова, 56) — 98,64%.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Напротив, наиболее высокая явка зафиксирована на выборах в городскую думу в Тамбове — 21,82%.

В Липецке на выборы в местный горсовет, по данным на 20:00, явка составила 15,41%. Она учитывает и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), с помощью которого смогли проголосовать 153,5 тыс. человек. В Орле на выборах в городской совет депутатов явка составила 12,5%.

В целом выборы в горсоветы в Черноземье проходят без существенных нарушений. В Воронеже из-за нарушенной пломбы на переносном ящике для надомного голосования были аннулированы голоса семи избирателей на УИК № 1418. Общественный наблюдатель на сайте независимого общественного мониторинга nom24.ru сообщил об этой ситуации: «Мною была проверена ситуация по сообщению об открывающейся урне на участке 1418. Из-за повреждения ящика слетела пломба. Комиссия признала бюллетени в переносном ящике недействительными. Они были выданы семи избирателям». Источники «Ъ-Черноземье», близкие к избирательной кампании в регионе, подтверждают, что причиной аннулирования была именно «слетевшая пломба».

В Орле кандидат от «Единой России» на выборы в горсовет Роман Берлинов сообщил, что на его округе №21 распространяются провокационные материалы, где использовано его фото и имя. Так, выпущенная от его имени листовка призывает не голосовать за его конкурента Елену Бобкову («Справедливая Россия — За правду»), так как она якобы выступает против местной власти. Господин Берлинов назвал листовку целенаправленным актом дискредитации его команды и пообещал обратиться в правоохранительные органы.

Егор Якимов, Сергей Толмачев