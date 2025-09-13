На территории Кубани объявили беспилотную опасность
В Краснодарском крае введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее предупреждение жители региона получили в приложении МЧС.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Жителей Краснодарского края призывают соблюдать меры предосторожности.
Если вы в помещении, отойдите от окон и укройтесь в коридоре или кладовой. На улице срочно войдите в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. В транспорте покиньте его и найдите убежище.
В случае падения беспилотника немедленно звоните по номеру 112.