Власти Румынии заявили о беспилотнике в воздушном пространстве страны

Минобороны Румынии заявило, что в 18:23 два истребителя F-16 обнаружили в воздушном пространстве страны беспилотник. Он находился примерно в 20 км к юго-западу от села Килии-Веке. Позднее он исчез с радаров.

«Беспилотник не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения»,— написано в сообщении оборонного ведомства Румынии.

Министр обороны страны Ионут Моштяну в эфире телеканала Antena 3 CNN сказал, что F-16 «были близки к тому, чтобы сбить» БПЛА. По его словам, беспилотник «летел очень низко» и «в какой-то момент направился в сторону Украины». Он также добавил, что «провокации со стороны России происходят практически каждую неделю».

В ночь на 10 сентября 19 беспилотников пересекли воздушное пространство Польши. Власти Польши утверждают, что БПЛА были российскими. Минобороны России заявляло, что армия страны не собиралась наносить удары по объектам в Польше. 13 сентября Польша вновь подняла в небо истребители из-за угрозы БПЛА. Альянс НАТО также начал укреплять позиции на восточном фланге.

