Польша подняла в небо истребители из-за угрозы атаки БПЛА

Польша подняла в воздух самолеты из-за угрозы ударов беспилотников в приграничных с Польшей районах Украины. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования вооруженных сил Польши.

Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки переведены в состояние высшей степени готовности. «Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан»,— следует из сообщения в соцсети Х.

Из-за действий военной авиации аэропорт Люблина приостановил работу, сообщило Польское агентство воздушного транспорта в Х.

10 сентября Польша сбила несколько беспилотников, попавших в воздушное пространство республики. По версии польских властей, БПЛА были российскими. Минобороны РФ заявляло, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.