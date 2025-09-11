Беспилотники облетели пятую статью

Прилет 19 дронов на территорию Польши 10 сентября поставил вопрос о том, способно ли НАТО дать адекватный военный и политический ответ на угрозу безопасности стран—членов альянса. Несмотря на заявления Варшавы о преднамеренной атаке Москвы, в альянсе не стали задействовать принцип коллективной обороны, а перехват БПЛА оказался очень дорогостоящей и не слишком эффективной операцией. В Москве все обвинения назвали бездоказательными, сочтя их продолжением курса на русофобию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польские военнослужащие рядом с местом падения беспилотника, 10 сентября 2025 года

Фото: Kacper Pempel / Reuters Польские военнослужащие рядом с местом падения беспилотника, 10 сентября 2025 года

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вслед за тем, как первая волна заявлений о налете дронов на Польшу немного поутихла, союзники по НАТО перешли к анализу ситуации. Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск отчитался, что для перехвата БПЛА были задействованы силы ПВО четырех стран—членов НАТО: Польши, Нидерландов, Италии и Германии. Для перехвата дронов были подняты истребители F-16 и F-35. Им удалось нейтрализовать три дрона, еще один, вероятно, упал сам. Генсек НАТО Марк Рютте бодро отрапортовал, что члены альянса «очень эффективно отреагировали на вторжение российских дронов в польское воздушное пространство». «Мы в состоянии защищать каждый сантиметр территории НАТО, включая воздушное пространство»,— подчеркнул он.

Однако большинство западных СМИ не согласились с такой оценкой. Так, немецкая газета Bild указала на несоразмерность ответа НАТО на угрозу. По ее данным, стоимость одного дрона (предположительно, это были российские дроны «Гербера», обычно используемые как ложные цели) не превышает нескольких тысяч евро. А для их перехвата использовались ракеты AIM-9 Sidewinder класса «воздух—воздух» стоимостью €400 тыс. каждая. Газета цитирует неназванный источник в НАТО, который отмечает, что в долгосрочной перспективе использование F-35 для перехвата БПЛА «не имеет военного смысла».

Американский The Atlantic заявил, что используемая альянсом тактика отражения налета БПЛА стала «очередным свидетельством того, что страны НАТО неспособны точно оценить угрозы своей безопасности и национальным интересам».

Издание подчеркивает, что для перехвата 19 дронов были использованы самые современные средства ПВО, но сбить удалось лишь три. При этом, по словам Дональда Туска, 19 дронов — «огромное количество российских беспилотников». Журналисты издания задаются вопросом, сможет ли Польша и ее союзники по НАТО противостоять реальной атаке дронов, если их количество будет исчисляться не десятками, а сотнями.

Очевидно, та же мысль пришла в голову и польскому руководству. По данным Bloomberg, Варшава обратилась к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО и технологии борьбы с беспилотниками для защиты своей территории. Премьер Туск 11 сентября сообщил о переговорах с лидерами Великобритании, Германии, Нидерландов, Италии и Франции, а также с генсеком НАТО. Варшаве уже обещана конкретная помощь.

Кроме того, нынешний инцидент высветил и вопрос о готовности НАТО дать политический и военный отпор в случае угрозы одному из членов альянса. После сообщений о налете БПЛА на Польшу в самой Варшаве и в ряде европейских столиц, включая Берлин, заявили о преднамеренной атаке со стороны России. Но притом что реакция была жесткой, она не содержала угроз ответных действий. Между тем в самом НАТО, которому впервые за все время украинского конфликта пришлось задействовать силы альянса для подавления угрозы, воздержались от того, чтобы назвать атаку преднамеренной акцией.

В итоге страны-члены задействовали четвертую статью Устава НАТО о созыве консультаций, но даже не обсуждали возможность применения пятой статьи, в которой закреплен принцип коллективной обороны: нападение на одну страну рассматривается как нападение на альянс.

Такой сдержанный ответ НАТО западные эксперты связывают с тем, что Европа больше не может полностью полагаться на лидерство США и рассматривать Вашингтон как гарант безопасности. Подтверждением этому называют реакцию президента США Дональда Трампа, который лишь выразил досаду в связи со случившимся.

В Москве же все обвинения со стороны Польши назвали бездоказательными. «Нет доказательств. Вот они и не подкрепляют, были бы — подкрепили»,— заявила 11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что польские обвинения в адрес Москвы продолжают выбранный курс на русофобию. Кроме того, она предложила властям в Варшаве обратиться к России по официальным каналам, если у них есть вопросы по инциденту с беспилотниками. «Могут совершенно спокойно воспользоваться существующими каналами, уточнить»,— сказала госпожа Захарова.

Вероника Вишнякова