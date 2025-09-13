В Сочи прогнозируют смерчи

В Сочи синоптики предупреждают о возможных смерчах на участке Магри-Веселое и в районе Федеральной территории Сириус. Опасность сохранится до конца 13 сентября и в ночь на 14 сентября. В ближайшие дни прогнозируется усиление волн на море, высота которых может достигать 1,2 м.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава города Андрей Прошунин поручил всем службам работать в усиленном режиме. Оперативный штаб контролирует ситуацию и готов к экстренным мерам.

Пляжи будут работать в зависимости от погодных условий. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.

Лия Пацан