В Славянске-на-Кубани два автомобиля врезались в витрину магазина
В Славянске-на-Кубани два автомобиля после лобового столкновения на перекрестке улиц Школьная и Партизанская врезались в витрину продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Происшествие случилось в 12:50. Предварительно установлено, что 34-летняя местная жительница за рулем Kia Rio выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2112, который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево.
После удара оба транспортных средства по инерции продолжили движение. Машины снесли дорожный знак и въехали в остекление продуктового магазина. В ДТП никто не пострадал.