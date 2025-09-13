В Славянске-на-Кубани два автомобиля врезались в витрину магазина

В Славянске-на-Кубани два автомобиля после лобового столкновения на перекрестке улиц Школьная и Партизанская врезались в витрину продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Следующая фотография 1 / 2 Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Происшествие случилось в 12:50. Предварительно установлено, что 34-летняя местная жительница за рулем Kia Rio выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2112, который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево.

После удара оба транспортных средства по инерции продолжили движение. Машины снесли дорожный знак и въехали в остекление продуктового магазина. В ДТП никто не пострадал.

Лия Пацан