Главные новости за 13 сентября. Ростов-на-Дону и область

Явка на выборах губернатора Ростовской области на 15:00 13 сентября составила 35,5%. В выборах губернатора, с учетом ДЭГ, приняли участие 1,1 млн жителей Ростовской области.

В Ростовской области объявили экстренное предупреждение о заморозках. С 13 по 16 сентября местами в области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С.

В Волгодонске в ДТП погибли два несовершеннолетних самокатчика — 17-летние водитель и пассажир. 22-летний водитель «Ауди А6» проезжал перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент самокатчики пересекали дорогу на зеленый сигнал светофора, не спешившись при этом. В результате транспортные средства столкнулись.

Минувшей ночью украинские беспилотники уничтожили над тремя районами Ростовской области. Силами противовоздушной обороны БПЛА сбили в небе над Миллеровским, Морозовским и Чертковским районами.

На выборах губернатора Ростовской области онлайн проголосовали почти 200 тысяч избирателей. Это три четверти от общего числа поданных на ДЭГ заявлений.