На выборах губернатора Ростовской области проголосовали 35,5% избирателей

Явка на выборах губернатора Ростовской области на 15:00 13 сентября составила 35,5%. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В выборах губернатора, с учетом ДЭГ, приняли участие 1,1 млн жителей Ростовской области.

Выборы в регионе проводятся с 12 по 14 сентября включительно. На них избиратели голосуют за одного из кандидатов в губернаторы Ростовской области, а также участвуют в дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и выбирают депутатов представительных органов муниципальных образований.

Мария Хоперская