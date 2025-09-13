Аэропорт Геленджика временно закрыт из-за непогоды

Аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы. Ограничения введены из-за погодных условий. Самолеты уходят на запасные аэродромы, сообщила Южная транспортная прокуратура. Ведомство взяло ситуацию на контроль.

Пресс-служба аэропорта заявила о «сильном северо-восточном ветре». Из-за непогоды рейс «Аэрофлота» из Москвы и обратно был отправлен в аэропорт в Минеральных Водах.

Аэропорт Геленджика возобновил работу в июле 2025 года после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации авиакомпании могут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 мск. За неполных два месяца аэропорт обслужил 72 тыс. пассажиров. В Российском союзе туриндустрии допустили, что цены на перелеты в Геленджик могут снизиться после открытия аэропорта Краснодара, который заработал на этой неделе.