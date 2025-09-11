На авиарейсах потеплело

Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс «Аэрофлота» из Москвы назначен на 17 сентября, другие перевозчики продажи пока не открыли. Эксперты уверены, что Краснодар разгрузит соседний Сочи и решит проблему дефицита билетов на поезда в Адлер. На туристическом рынке же ждут прироста числа поездок в регион осенью на 35% и увеличения спроса на Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Закрытый с конца февраля 2022 года аэропорт Краснодара (Пашковский) открыт для обслуживания рейсов с 11 сентября, сообщил Минтранс. Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00 мск. Помимо персонала в полной готовности находится аэродромная техника, аэродром и терминалы, сообщили в холдинге «Аэродинамика», который управляет аэропортом.

«Аэрофлот» на первом этапе анонсировал до трех рейсов в день между Москвой и Краснодаром, позже авиакомпания планирует довести число ежедневных рейсов до пяти. Рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будут ежедневными, а из Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы — три-четыре раза в неделю. Продажи билетов из Краснодара за рубеж — в Ереван, Стамбул, Дубай — перевозчик планирует открыть в ближайшие дни.

Стоимость перелета из Москвы на момент публикации начиналась от 13,7 тыс. руб. в экономклассе на первый рейс 17 сентября.

Рейсы в аэропорт Краснодара планируют и другие перевозчики. В S7 заявили, что о дате начала полетов сообщат после «соответствующего согласования». В Smartavia отметили, что ожидают официального подтверждения о режиме, регламенте и условиях работы аэропорта, после чего проработают полетную программу и приступят к ее реализации.

В других компаниях рассказали “Ъ”, что узнали об открытии вместе с официальным анонсом и пока не приняли решения о готовности запускать рейсы. Просчет экономической модели и открытие продаж в случае положительного решения займут от нескольких недель до полутора месяцев, уточнил собеседник “Ъ” в одной из авиакомпаний.

По мнению одного из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе, новые рейсы помогут «Аэрофлоту» компенсировать летнее снижение пассажиропотока, которое в компании объясняли «внешними факторами» (коллапсами в аэропортах и кибератакой). За восемь месяцев авиакомпания перевезла 19,9 млн пассажиров, что почти на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Поскольку остальное воздушное пространство на юге все еще закрыто из соображений безопасности, самолеты будут заходить в Краснодар, как и в Геленджик, вдоль побережья с востока, говорит главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.

Это сделает протяженность рейсов, например, из Москвы почти вдвое дольше, чем до закрытия, когда они занимали около двух часов. Тем не менее эксперт полагает, что аэропорт быстро начнет восстанавливать трафик темпом в 50 тыс. пассажиров в месяц на первом этапе.

В 2021 году в Пашковском обслужили, по данным Росавиации, более 5 млн человек, из которых 1,8 млн — с сентября по декабрь. Восстановлению трафика поспособствуют анонсированные «Аэрофлотом» международные рейсы, говорит Илья Шатилин: «Это большой город-миллионник, и спрос на рейсы в Дубай, Стамбул и Ереван будет очень высоким». Открытие Краснодара также разгрузит аэропорт Сочи, где высокий транзитный трафик, добавляет он. Кроме того, больше трех лет добраться в Краснодар можно было только поездом до Адлера, где наблюдался жесткий дефицит билетов: «Эта проблема наконец будет решена».

Туристический рынок с воодушевлением воспринял новость о возобновлении работы аэропорта.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин допускает, что осенью поток гостей в регион вырастет на 35% год к году, в соседний Крым — на 20–25%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин замечает, что открытие аэропорта Геленджика не оказало существенного влияния на туристической рынок из-за ограниченной емкости и высокой стоимости перелетов в летний сезон. Но эффект от возобновления работы Пашковского может быть более выраженным. До 2022 года им пользовались многие туристы, прибывающие на местные курорты, в том числе в Анапу, напоминает Сергей Ромашкин.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит, что Краснодар — ключевой хаб юга России с точки зрения выездного потока. С возобновлением полетов «Аэрофлота» туроператоры, по ее словам, смогут формировать предложения зарубежных туров на базе регулярных рейсов. Собственные программы в Турцию, Египет и ОАЭ турбизнесу будет целесообразно формировать уже в следующем летнем сезоне, добавляет госпожа Домостроева.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова