Кубань возглавила рейтинг по использованию сервиса «Мобильный избиратель»

Краснодарский край занял первое место в России по количеству заявлений на выбор избирательного участка через портал Госуслуги. Сервисом «Мобильный избиратель» на Кубани воспользовались около 35,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Благодаря этому сервису граждане могут голосовать без привязки к месту регистрации. По всей России через Госуслуги подали 289 тыс. заявлений. Помимо портала, жители края могли воспользоваться услугой в 62 офисах и 284 отделениях МФЦ региона, а также в пунктах приема заявлений территориальных и участковых избирательных комиссий.

«Сервис "Мобильный избиратель" стал настоящим помощником для тех, кто стремится принять непосредственное участие в судьбе региона и реализовать свое право голоса вне зависимости от места нахождения»,— отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

За ходом выборов в 14 субъектах страны наблюдают 80 цифровых волонтеров федерального проекта «Цифровая Россия», в том числе на Кубани.

Проголосовать на выборах можно до 14 сентября включительно. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Тем, кто подал заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, нужно убедиться, что оно находится в статусе «учтено», и взять с собой на выбранный участок, помимо паспорта РФ, распечатанную часть заявления.

