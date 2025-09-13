Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд признал ничтожным договор аренды приморского бульвара в Геленджике

Арбитражный суд Краснодарского края по иску администрации Геленджика признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 16,6 тыс. кв. м в районе санатория «Солнечный берег» Всероссийского общества слепых. Решение суда является основанием для исключения регистрационной записи об аренде из Единого государственного реестра недвижимости.

Фото: otdyh-gelendzhik.ru

Согласно материалам дела, договор был оформлен 22 января 2018 года сроком до 31 января 2052 года. Земля предназначалась для благоустройства приморского бульвара с размещением объектов сферы обслуживания.

На спорном участке были размещены 62 нестационарных торговых объекта и предприятия по оказанию услуг, что было разрешено постановлениями местных властей в 2017 году.

Суд пришел к выводу, что участок фактически представляет территорию общего пользования, в связи с чем исковые требования мэрии о признании договора аренды земельного участка недействительным подлежат удовлетворению.

Лия Пацан

