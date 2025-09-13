Суд признал ничтожным договор аренды приморского бульвара в Геленджике

Арбитражный суд Краснодарского края по иску администрации Геленджика признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 16,6 тыс. кв. м в районе санатория «Солнечный берег» Всероссийского общества слепых. Решение суда является основанием для исключения регистрационной записи об аренде из Единого государственного реестра недвижимости.

Согласно материалам дела, договор был оформлен 22 января 2018 года сроком до 31 января 2052 года. Земля предназначалась для благоустройства приморского бульвара с размещением объектов сферы обслуживания.

На спорном участке были размещены 62 нестационарных торговых объекта и предприятия по оказанию услуг, что было разрешено постановлениями местных властей в 2017 году.

Суд пришел к выводу, что участок фактически представляет территорию общего пользования, в связи с чем исковые требования мэрии о признании договора аренды земельного участка недействительным подлежат удовлетворению.

Лия Пацан