Два рейса из Москвы в Геленджик ушли на запасной аэродром в Минводы

Два рейса «Аэрофлота» SU1154 и SU1148, следующие по маршрутам Шереметьево — Геленджик и обратно, перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод из-за сильного северо-восточного ветра на побережье Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджика.

Фото: Саркис Айвазян

«Подробную информацию о времени вылетов и организации вашего полета уточняйте в колл-центре авиакомпании и справочной службе аэропорта»,— говорится в сообщении.

Утром 13 сентября в аэропорту Сочи на вылет и прилет задерживались более 20 рейсов.

Наталья Решетняк

