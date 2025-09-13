Явка на выборах губернатора Краснодарского края превысила 30%

Явка избирателей на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 20.00 мск 12 сентября составила 30,2%, сообщили в избиркоме региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности избирателей на выборах губернатора Краснодарского края (сведения на 20:00 12 сентября 2025 года). Общая активность избирателей по Краснодарскому краю — 30,2%»,— сказано в сообщении.

Голосование длится три дня: с 12 по 14 сентября. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

Наталья Решетняк