Мимо кассы

Сборы кинотеатров в Краснодарском крае по итогам восьми месяцев 2025 года достигли 1,2 млрд руб. Это на 4,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Число зрителей в кинотеатрах снизилось на 15,3% и достигло 2,8 млн человек. Лидером по кассовым сборам за этот период стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», заработавший 166 млн руб. Эксперты заявляют, что снижение числа зрителей в кинотеатрах Кубани связано с сокращением доли семейной аудитории и ростом цен на билеты.

За восемь месяцев 2025 года сборы кинотеатров Краснодарского края достигли 1,2 млрд руб. Это на 4,8% меньше, чем в прошлом году, подсчитал «Ъ-Кубань» на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). За этот период фильмы на больших экранах посмотрели более 2,8 млн человек, показатель снизился на 15,3%.

Январь стал самым популярным месяцем для посещения кинотеатров. Во время каникул и большого наплыва туристов в регион фильмы смотрели 851 тыс. человек. Это на 19,5% меньше, чем в январе 2024 года. За этот месяц кубанские кинотеатры заработали 394 млн руб. Вторым по популярности месяцем стал март — 371 тыс. зрителей, сборы составили 155 млн руб. На третьем месте — апрель со сборами 146 млн руб. и 341 тыс. посетителей.

Посещаемость кинотеатров примерно на том же уровне была в феврале, когда в рейтинге кинокартин лидировал «Пророк. История Александра Пушкина», собравший 28 млн руб. за месяц. Во второй месяц года сборы кинотеатров Краснодарского края достигли 143 млн руб., а количество посетителей — 336 тыс. человек.

Как рассказала «Ъ-Кубань» генеральный директор продюсерского центра «ЛМ Студия» (экс-гендиректор Sony Pictures Television в России, Восточной Европе и странах СНГ) Елена Дубовченко, статистика посещаемости кинотеатров в Краснодарском крае практически зеркально повторяет статистику отрасли в целом по стране. Наибольшая доля (70–80%) годовых кассовых сборов лидеров проката приходится именно на первые две недели январских праздников, а основными группами зрителей являются компании друзей (43%) и семьи с детьми (38%).

Меньше всего за восемь месяцев 2025 года кинотеатры Кубани заработали в августе — 65,4 млн руб. Тогда число зрителей достигло 155 тыс.

Наиболее популярным фильмом на Кубани с начала года стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Его показывали в течение двух месяцев, за этот период сборы картины составили 166 млн руб. Фильм посмотрели 357 тыс. человек.

Второе место в рейтинге популярных фильмов у кубанских зрителей и туристов заняла кинокартина «Финист. Первый богатырь», собравшая за два месяца проката 125 млн руб. и 280 тыс. зрителей. На третьем месте — «Пророк. История Александра Пушкина», который собрал 70 млн руб., его посмотрели 146 тыс.

В топ-10 фильмов по сборам в Краснодарском крае за первые восемь месяцев также вошли «Батя 2. Дед» (69 млн руб., 156 тыс. человек), «Кракен» (61 млн руб., 136 тыс. зрителей), «На деревню дедушке» (45,9 млн руб., 114 тыс. человек), «Красный шелк» (33,8 млн руб., 70 тыс. зрителей), «Царевна-лягушка» (28 млн руб., 77 тыс. человек), «В списках не значился» (28 млн руб., 66 тыс. зрителей) и «Балерина» (26,5 млн руб., 52 тыс. человек).

По словам Елены Дубовченко, снижение числа зрителей в кинотеатрах можно связать с относительным сокращением доли семейной аудитории, так как традиционный поход в кино становится весьма ощутимым для семейного бюджета. Второй причиной является постоянное насыщение посетителей новым и ярким контентом, а также стабильное разнообразие онлайн-кинотеатров.

Эксперт отмечает, что в период пикового проката в январе 2025 года средняя цена билета, по данным ЕАИС, составила 475 руб., что на 24% выше аналогичного периода 2024 года (383,2 руб.). В период весенне-летнего прокатного сезона средняя цена билета снизилась до 400 руб., что опять же оказалось выше цен прошлого года в среднем на 15–20%.

«Рост цен на билеты является вынужденным долгосрочным трендом, однако многое зависит от оперативного управления кинотеатром и мер по улучшению его экономики, от маркетинга конкретного кинотеатра, а также его социальной и социокультурной функции», — подчеркнула Елена Дубовченко.

Эксперт добавила, что до недавнего времени практически все кинотеатры применяли практику так называемого «предсеансового обслуживания». Так они осуществляли пиратский показ копий зарубежных фильмов в качестве дополнения к российским фильмам с прокатным удостоверением.

Подобная практика позволяла показывать фильмы в обход санкций голливудских кинокомпаний, а также являлась методом выживания, принося около 20–30% годовых сборов, — говорит госпожа Дубовченко.

Несмотря на ультиматум Министерства культуры и Ассоциации владельцев кинотеатров в начале 2024 года о потенциальном закрытии кинотеатров за показ «пиратки» и политику штрафов, данная практика продолжается и сейчас. Однако при составлении рейтинга популярных кинофильмов за определенный период такие киноленты не учитываются.

