Минцифры России подготовило реестр социально значимых сервисов из более 50 сайтов, которые будут работать при отключениях мобильного интернета. Список включает портал Госуслуг, банковские приложения, сервисы связи, карты, соцсети, стриминги, маркетплейсы, онлайн-магазины, СМИ и другие ресурсы, необходимые в повседневной жизни. Предполагается, что доступ к этим сервисам в период отключений обеспечат операторы связи. Глава IT-Ассоциации Кубани Сергей Грабский считает, что перечень должен быть расширен.

«В “белый список” необходимо включить сервисы здравоохранения, к примеру, онлайн-запись к врачу, сервисы телемедицины, аптечные каталоги с доставкой лекарств; топливно-энергетические системы, в том числе осуществляющие контроль электроснабжения, заправки, сервисы оплаты топлива; сельскохозяйственные и агропродовольственные платформы, отвечающие за сбыт продукции, закупочные программы, агромониторинг, управление техникой; региональные транспортные и навигационные сервисы, а также информационные ресурсы — СМИ, новостные агрегаторы, официальные каналы оповещений и предупреждений о ЧС. Это необходимо, чтобы жители не оставались без доступа к критически важной информации и не узнавали об угрозах по “сарафанному радио”.

Очень важно, чтобы об ограничении доступа к мобильному интернету людей сразу же информировали с помощью SMS-уведомлений, в которых были бы указаны: причина, ориентировочное время ограничения, затронутые сервисы, контакты горячей линии, куда обращаться, если сервисы из “белого списка” не работают.

Единого федерального списка — недостаточно. За ним должна идти региональная адаптация. К примеру, Кубань должна сама предложить, какие сервисы оставить доступными, в том числе необходимые для работы АПК, малого и среднего бизнеса и т.д.

На сегодняшний день мне известно, что уже запущен пилотный проект по маршрутизации и сетевой сегментации для сервисов из “белого списка”. Это шаг в позитивном направлении.

Поскольку на дорогах Кубани покрытие оставляет желать лучшего, необходимо провести стресс-тесты, симуляции отключений, чтобы убедиться, что при форс-мажоре люди не будут полностью отключены. “Белый список” должен стать системой с работающими уведомлениями, региональной адаптацией и высокой отказоустойчивостью. Потому что интернет — это такая же база, как электричество в доме, вода в кране и хлеб на столе».