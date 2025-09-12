Ученые заявили о возможном семибалльном землетрясении в Крыму в 2027 году

Ученые не исключают возможность сильного землетрясения в Крыму в ближайшие годы. Как сообщил доцент КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев, сейсмические события магнитудой около семи баллов могут повторяться на полуострове с периодичностью раз в 100 лет. Поскольку последнее такое землетрясение произошло в 1927 году, теоретическая вероятность его повторения возрастает, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игоря Вахрушева.

Специалист сослался на фундаментальные исследования академии в области сейсмологии, в частности на карты общего сейсмического районирования. Согласно их расчетам, катастрофические подземные толчки интенсивностью 9-10 баллов могут происходить с периодичностью раз в 5 тыс. лет. Что касается сейсмических событий интенсивностью около семи баллов по шкале MSK-64, то их повторяемость оценивается как раз в столетие.

Прошлое мощное землетрясение интенсивностью около семи баллов произошло в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года. Исходя из этого, ученый считает, что постепенно приближается период, когда подобное явление может повториться с сопоставимой силой. По мнению эксперта, теоретически землетрясения может повториться в 2027 году.

«До сих пор не существует точных прогнозов того, когда и где произойдет землетрясение. Точно можно сказать, что произойдет в течение 5000 лет. Но то, что произойдет в ближайшие 100 лет – сказать сложно, а в течение 10 лет – еще сложнее. А на год вообще практически ничего нельзя прогнозировать, если это связано с сейсмическими событиями»,- уточнил Вахрушев.

По словам Вахрушева, для предотвращения катастрофических последствий в Крыму необходимо соблюдать нормы устойчивого сейсмостроительства, и это одна из главных задач. Важно подготовить инфраструктуру, службы и население к возможным сейсмическим событиям.