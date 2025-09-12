Жители Кубани пожаловались на сбои в работе приложения «Альфа-Банка»

Жители Краснодарского края и других городов России 12 сентября сообщили о сбоях в работе приложения «Альфа-Банка». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Жалобы на работу приложения поступали в период с 13:30 до 20:00. Больше всего сообщений зарегистрировано в Москве (35%), далее следуют Санкт-Петербург (12%), Новосибирская область (7%) и Краснодарский край (7%).

В пресс-службе «Альфа-Банка» «Ъ-Кубань» в 20:00 сообщили, что приложение работает и сейчас не наблюдается никаких сбоев.