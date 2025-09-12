Более 1,3 тысячи автомобилей находятся в очереди перед Крымским мостом

Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1,3 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

К вечеру пятницы, 12 сентября, на выезде с Керченского полуострова скопилась масштабная пробка, длина очереди превысила 1,3 тыс. транспортных средств, а время ожидания оценивается более чем в три часа.

Пробка начала формироваться ранним утром: на 6:00 было зафиксировано 320 автомобилей, а уже к семи утра их количество возросло почти вдвое — до 625 машин. При этом со стороны Тамани (Краснодарский край) заторов не наблюдается, движение осуществляется в штатном режиме.