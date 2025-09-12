Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 1,3 тысячи автомобилей находятся в очереди перед Крымским мостом

Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1,3 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Игорь Никитин  /  купить фото

Фото: пресс-служба контрольно-ревизионного управления Новороссийска

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Игорь Никитин  /  купить фото

Фото: пресс-служба контрольно-ревизионного управления Новороссийска

К вечеру пятницы, 12 сентября, на выезде с Керченского полуострова скопилась масштабная пробка, длина очереди превысила 1,3 тыс. транспортных средств, а время ожидания оценивается более чем в три часа.

Пробка начала формироваться ранним утром: на 6:00 было зафиксировано 320 автомобилей, а уже к семи утра их количество возросло почти вдвое — до 625 машин. При этом со стороны Тамани (Краснодарский край) заторов не наблюдается, движение осуществляется в штатном режиме.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все