Прием заявок на премию «Лучший городской бизнес» продлили до 14 сентября

В Краснодаре продлили прием заявок на премию «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025», учрежденную изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» при поддержке главы города Евгения Наумова. Местные предприниматели могут предложить свои бизнес-проекты и стартапы для участия в конкурсе до конца дня 14 сентября.

На премию уже поступило более 50 заявок от компаний, работающих в различных отраслях экономики. Среди участников есть представители сферы услуг, культуры, медицины, строительства, образования, торговли и т.д.

Премия нацелена на выявление и поощрение бизнес-проектов, повышающих качество жизни в Краснодаре и способствующих его развитию.

В 2025 году конкурс проводится по двум номинациям:

«Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» — для коммерческих организаций любого масштаба;

«Будущее города. Лучший стартап Краснодара» — для физических лиц и компаний со стартапами.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте премии и ответить на ряд вопросов. Необходимо подробно описать пользу своего проекта для города и его жителей, объяснить его уникальность и поделиться планами развития.

Все заявки будут рассмотрены экспертной комиссией и лично главой Краснодара.

Торжественная церемония награждения состоится 30 сентября в отеле Hampton by Hilton. Мероприятие включит выступления успешных предпринимателей города и возможности для нетворкинга.

Победители получат: рекламную кампанию, упоминание в издании «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье», право использовать логотип «Лучший городской бизнес» в маркетинговых целях.

Официальными партнерами бизнес-премии в 2025 году стали инвестиционная компания «Цифра брокер», экосистема для бизнеса «Контур», мастерская пространственных решений «РКТ».

Подробное положение о премии и форма подачи заявки доступны на официальном сайте мероприятия.

