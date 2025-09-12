Прием заявок на премию «Лучший городской бизнес» продлили до 14 сентября
Краснодарские предприниматели уже подали более 50 заявок
В Краснодаре продлили прием заявок на премию «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025», учрежденную изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» при поддержке главы города Евгения Наумова. Местные предприниматели могут предложить свои бизнес-проекты и стартапы для участия в конкурсе до конца дня 14 сентября.
На премию уже поступило более 50 заявок от компаний, работающих в различных отраслях экономики. Среди участников есть представители сферы услуг, культуры, медицины, строительства, образования, торговли и т.д.
Премия нацелена на выявление и поощрение бизнес-проектов, повышающих качество жизни в Краснодаре и способствующих его развитию.
В 2025 году конкурс проводится по двум номинациям:
- «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» — для коммерческих организаций любого масштаба;
- «Будущее города. Лучший стартап Краснодара» — для физических лиц и компаний со стартапами.
Для участия необходимо заполнить анкету на сайте премии и ответить на ряд вопросов. Необходимо подробно описать пользу своего проекта для города и его жителей, объяснить его уникальность и поделиться планами развития.
Все заявки будут рассмотрены экспертной комиссией и лично главой Краснодара.
Торжественная церемония награждения состоится 30 сентября в отеле Hampton by Hilton. Мероприятие включит выступления успешных предпринимателей города и возможности для нетворкинга.
Победители получат: рекламную кампанию, упоминание в издании «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье», право использовать логотип «Лучший городской бизнес» в маркетинговых целях.
Официальными партнерами бизнес-премии в 2025 году стали инвестиционная компания «Цифра брокер», экосистема для бизнеса «Контур», мастерская пространственных решений «РКТ».
Подробное положение о премии и форма подачи заявки доступны на официальном сайте мероприятия.
