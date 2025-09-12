Воздали по торгам

Апелляционный суд обязал власти Адыгеи вернуть 54 млн руб. покупателю акций АО «Центр-Отель» — компании «Гефест», отменив одностороннюю реституцию. Инстанция не обнаружила доказательств недобросовестного поведения покупателя и обязала республиканские власти возместить ему средства за изъятый актив. Эксперты называют вынесенное решение «соломоновым». При этом инвестиционную привлекательность и коммерческие перспективы объекта они оценивают достаточно высоко.

Как стало известно «Ъ-Кубань», Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) изменил решение Арбитражного суда Адыгеи (АС Адыгеи) по делу майкопского АО «Центр-Отель», владеющего бизнес-активом в виде земельного участка и недостроенного здания гостиницы в центре республиканской столицы. Суд апелляционной инстанции принял доводы прокуратуры о нарушениях при приватизации 26% акций АО, но не согласился с выводами коллег о недобросовестности их покупателя — ООО «Гефест», а также применении при расторжении договора односторонней реституции. 15ААС обязал власти Адыгеи вернуть «Гефесту» оплаченные им при покупке 54,4 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гефест» зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году, занимается покупкой и продажей недвижимости, а также строительством, в 2024 году компания показа доходы в 242 млн руб., но с учетом расходов в итоге зафиксировала убытки в размере 38 млн руб. Бенефициаром общества является Артур Ханджян.

Согласно материалам дела, в 2023 году республиканский комитет по имущественным отношениям принял решение о продаже 26% акций компании (7,9 млн штук) на аукционе. Начальная цена акций, выставленных на торги, составила 54,4 млн руб. Единственным участником торгов и покупателем стал «Гефест».

Республиканская прокуратура эту сделку оспорила, указав, что законодательство о приватизации предусматривает особый порядок продажи акций (она должна проходить в рамках специализированного аукциона). Аукцион должен быть открытым по составу участников, в нем может быть несколько победителей, между которыми потом должны делиться акции. Если же в торгах принимает участие только один участник, они должны признаваться несостоявшимися.

В итоге длительного процесса, сопровождавшегося многочисленными обжалованиями и пересмотрами, АС Адыгеи в итоге пришел к выводу, что республиканский комитет по управлению имущества использовал неправильную форму торгов (акции были проданы единым пакетом одному лицу), что привело к ограничению доступа к участию в них других претендентов, нарушению принципа их конкурентности. Торги и сделка были признаны ничтожными. При этом действия покупателя акций адыгейский арбитраж признал недобросовестными и решил, что в таком случае его право на возврат уплаченных за акции денег не подлежит защите.

«Гефест» обжаловал это решение. Согласно позиции компании, арбитраж Адыгеи фактически возложил на него ответственность за торги, организованные властями. Республиканский Кабмин в суде также защищал проведенную им сделку и заявил, что продажа акций на специализированном аукционе привела бы к их разделу и утрате блокирующего свойства, представляющего для покупателя самостоятельную ценность. «Гефест» же оказался единственным заинтересованным лицом, кроме него, никто желание приобрести акции не изъявил.

Апелляционный суд согласился с тем, что сделка прошла незаконно, но указал, что ответчик не мог повлиять на выбор властями Адыгеи способа приватизации акций, поэтому деньги ему следует вернуть.

Управляющий партнер ГК «Перспектива», которая занимается консалтингом и управлением сложными объектами, Денис Колодяжный считает решение сбалансированным: с одной стороны, оно стоит на букве закона и защищает имущественные интересы Адыгеи и России в целом, а с другой, демонстрирует уважение к правам добросовестного инвестора.

«Если экстраполировать оценку 26% акций, стоимость 100% составляет порядка 215 млн руб. Рынок Майкопа, безусловно, не так динамичен на фоне черноморского побережья Краснодарского края и его столицы. В этой парадигме объект может выглядеть как пассив, требующий значительных вложений на достройку и последующее содержание. Но ключевые факторы стоимости этого актива — это не стены недостроенной гостиницы, а ее исключительное местоположение рядом с Домом правительства и перспектива масштабного развития туристического кластера Республики Адыгея»,— добавил эксперт.

При этом, говорит господин Колодяжный, понимание реальной стоимости объекта обеспечивает умение оценить не только его цену «здесь и сейчас», но и способность спрогнозировать потенциальную доходность с учетом будущего инфраструктурного развития региона. В частности, важным фактором для оценки привлекательности актива является идущее строительство в Адыгее горнолыжного курорта «Лагонаки», который станет точкой роста всего региона, добавляет эксперт.

Председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что стоимость актива, по которой его пытаются продать республиканские власти, в принципе, адекватна, но она может быть и больше, если они смогут сделать не только горный кластер, но и сам Майкоп более привлекательным для туристов.

Михаил Волкодав