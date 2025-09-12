Краснодарцы оценили стоимость лечения ребенка от сезонных заболеваний

Каждый второй родитель из Краснодара тратит на лечение от сезонной простудных заболеваний (грипп, ОРВИ и другие) от 1 до 5 тысяч рублей, еще 9% — от 5 до 10 тысяч рублей, а каждый шестой — до 1000 рублей. При этом 22% отметили, что тратят свыше 10 тысяч рублей в период одного больничного ребенка, к таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI).

Фото: freepik.com

Каждый пятый (21%) при возникновении симптомов простуды и ОРВИ начинает лечить ребенка самостоятельно, свыше половины респондентов (53%) стараются записаться на прием к педиатру, а 9% обращаются за советом к друзьям или родственникам. При этом, отцы в два раза чаще матерей доверяют государственным поликлиникам и в три раза чаще считают, что самолечение — это большой риск, способный привести к серьезным последствиям.

Среди тех, кто не стремится после возникновения симптомов ОРВИ или простуды обращаться в поликлинику по ОМС, 38% опасаются больших очередей, 15% переживают, что не попадут к врачу с необходимой квалификацией, а 8% считают, что на прием невозможно записаться оперативно. Чаще всего респонденты самостоятельно подбирают лечение по рекомендациям фармацевта в аптеке (39%), 31% используют народные средства, а еще 15% ищут советы в интернете/на родительских и медицинских форумах (34%).

«Мы видим тренд на популярность добровольное медицинское страхование детей. Многие компании включают в соцпакет не только ДМС для взрослых, но и для детей сотрудников. Наибольший интерес вызывают программы для малышей первого года жизни. Это по-настоящему ценная помощь для молодых родителей: лечение и все необходимые плановые осмотры педиатра и других врачей проводятся на дому. Это обеспечивает максимальный комфорт, так как в большинстве случаев нет необходимости посещения поликлиники» — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Интересно, что каждый третий родитель старается избегать вакцинации своих детей, 44% относятся к прививкам положительно, а 22% делают их ребенку строго по назначению врача.